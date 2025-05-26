Такой удивительный хоккей: сборная страны-агрессора, не играя на чемпионатах, стала лидером рейтинга IIHF

Распределение по группам осуществляется на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF), и после прошедшего чемпионата в этом рейтинге произошли изменения. Россия, которая с 2022 года не допускается к участию в международных турнирах IIHF из-за полномасштабного вторжения в Украину, ранее занимала второе место в рейтинге, но теперь стала его лидером благодаря присвоенному ей «защищенному» статусу. В актуальном рейтинге на официальном сайте IIHF Россия и Беларусь не указаны среди активных участников, однако внизу таблицы отмечено, какие позиции они занимают, несмотря на недопуск к соревнованиям.