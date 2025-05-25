Бронзовые медали чемпионата мира по хоккею завоевала команда Швеции

Вскоре после второго гола Дания осталась в меньшинстве, и Юханссон точным броском реализовал большинство, вернув Швеции преимущество в три шайбы. Менее чем за пять минут до конца основного времени шестую шайбу за шведов забросил Мика Зибанежад.