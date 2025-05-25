Бронзовые медали чемпионата мира по хоккею завоевала команда Швеции
Сборная Швеции стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею 2025 года.
Швеция обыграла Данию со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 3:2), прервав исторический полет датчан, которые впервые в истории пробились в четверку сильнейших, обыграв в четвертьфинале саму Канаду, пославшую на чемпионат отнюдь не самую слабую команду.
Во втором периоде менее чем за пять минут дважды отличился Микаэль Баклунд, пробив датского вратаря, а под занавес периода третью шайбу в ворота датчан отправил Маркус Юханссон — 3:0 в пользу Швеции.
В начале третьего периода шведы остались в меньшинстве, но это не помешало им забросить четвертую шайбу — точным броском отличился Лукас Реймонд. Уже через 20 секунд датчане реализовали численное преимущество — шайбу забросил Ник Олесен. Еще через неполные три минуты вторую шайбу Дании оформил Николай Элерс.
Вскоре после второго гола Дания осталась в меньшинстве, и Юханссон точным броском реализовал большинство, вернув Швеции преимущество в три шайбы. Менее чем за пять минут до конца основного времени шестую шайбу за шведов забросил Мика Зибанежад.
В воскресенье в 21:20 за золотые медали сыграют Швейцария и США — финал в прямом эфире покажет канал LTV7.
В субботу в полуфиналах США разгромили Швецию со счетом 6:2, а Швейцария разгромила Данию - 7:0. Сборная Латвии завершила чемпионат после группового этапа, заняв десятое место.