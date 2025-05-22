Команда VEF Rīga стала чемпионом Латвийской баскетбольной лиги

В решающем четвертом матче рижане одержали трудную победу со счетом 93:91 (23:29, 19:24, 32:20, 19:18). Для VEF Rīga это 12-й титул чемпиона Латвии. В этом матче команду к победе привел Иссуф Санон, который набрал 25 очков, сделал пять подборов и 11 результативных передач. По 18 очков добавили Дайрис Бертанс и Вячеслав Бобров, у которого также было 12 подборов. Рихардс Александровс набрал 15 очков, а Марис Гулбис — 12 очков и шесть подборов.