Команда VEF Rīga стала чемпионом Латвийской баскетбольной лиги
В четверг в Вентспилсе команда VEF Rīga стала чемпионом Латвийской баскетбольной лиги (LBL), победив в финальной серии команду Вентспилса со счетом 4:0.
В решающем четвертом матче рижане одержали трудную победу со счетом 93:91 (23:29, 19:24, 32:20, 19:18). Для VEF Rīga это 12-й титул чемпиона Латвии. В этом матче команду к победе привел Иссуф Санон, который набрал 25 очков, сделал пять подборов и 11 результативных передач. По 18 очков добавили Дайрис Бертанс и Вячеслав Бобров, у которого также было 12 подборов. Рихардс Александровс набрал 15 очков, а Марис Гулбис — 12 очков и шесть подборов.
У Вентспилса 26 очков и семь результативных передач записал на свой счет Майкл Рэндолф, 19 очков набрал Перту Блумгрен, а капитан команды Артурс Аусейс заработал 17 очков.
В символическую сборную чемпионата вошли Бобров, Санон и Аусейс, еще две позиции будут определены среди участников матча за третье место. Самым ценным игроком признан Дайрис Бертанс.
Бертанс и Гулбис стали шестикратными чемпионами Латвии, Петерис Пиннис — четырехкратным, Родриго Бумейстарс — двукратным. Впервые чемпионами стали Александровс, Рихардс Берколдс, Кристапс Солдатенокс, украинцы Санон, Бобров и Илья Сидоров, а также американцы Харрисон Клири и Джакуан Лоренс.
Главный тренер VEF Мартиньш Гулбис впервые привел команду к титулу чемпиона Латвии, став 12-м наставником в истории LBL, которому это удалось.