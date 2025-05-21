На чемпионате мира по хоккею определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале
В последней игре группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Дании по хоккею на своей площадке в Хернинге в решающем матче за выход в четвертьфинал обыграла Германию в серии послематчевых бросков.
Датчане одержали победу со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). После этого стали известны все пары четвертьфиналистов: завтра, 22 мая, Канада сыграет с Данией, Швеция — с Чехией, Финляндия — с США, Австрия — со Швейцарией.
В группе B Швейцария набрала 19 очков в семи матчах, США и Чехия — по 17 очков, у Дании 11 очков, у Германии — десять. У Норвегии четыре очка, по три очка набрали Венгрия и Казахстан, которые покидают элитный дивизион. В следующем году на ЧМ вместо них будут играть Великобритания и Италия.
В Стокгольме в поединке за первое место в группе A Канада со счетом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) обыграла Швецию. Сборная Латвии во вторник проиграла Австрии со счетом 1:6 и не вышла в четвертьфинал.
Первое место в группе A заняла Канада с 19 очками, у Швеции 18 очков, а у Финляндии — 16. С десятью очками в семи матчах в четвертьфинал последней из группы прошла Австрия, сделав это впервые с 1994 года. Латвия завершила чемпионат с девятью очками, у Словакии семь, у Словении — четыре, а у Франции — одно очко.
По общему итогу группового турнира Латвия заняла 10-е место.