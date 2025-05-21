На чемпионате мира по хоккею определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале

В группе B Швейцария набрала 19 очков в семи матчах, США и Чехия — по 17 очков, у Дании 11 очков, у Германии — десять. У Норвегии четыре очка, по три очка набрали Венгрия и Казахстан, которые покидают элитный дивизион. В следующем году на ЧМ вместо них будут играть Великобритания и Италия.