Сборная Латвии по хоккею проведет сегодня на ЧМ решающий матч в борьбе за выход в четвертьфинал

В группе A лидирует Швеция с 18 очками после шести матчей. У Канады — 16 очков, у Финляндии — 13, и все три команды уже обеспечили себе место в четвертьфинале. У Латвии после шести игр — 9 очков, у Австрии и Словакии — по 7, у Словении после семи матчей — 4 очка, у Франции — 1.