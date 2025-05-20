Сборная Латвии по хоккею проведет сегодня на ЧМ решающий матч в борьбе за выход в четвертьфинал
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Стокгольме в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграет с Австрией — на кону выход в четвертьфинал. Латвийской команде достаточно сыграть вничью в основное время.
Матч группы A в арене Avicii начнется в 13:20 по латвийскому времени. Игры чемпионата мира транслируются в прямом эфире на телеканале LTV7 и на сайте lsm.lv.
В 17:20 в этой группе Финляндия сыграет со Словакией, а в 21:20 Швеция встретится с Канадой. В группе B в Хернинге сначала сыграют Швейцария и Казахстан, затем — Чехия и США, а завершит день матч Германия — Дания.
Ранее латвийская сборная победила Францию со счетом 4:1, проиграла Канаде 1:7, обыграла Словению 5:2, уступила Швеции 0:6 и Финляндии 1:2, а также одолела Словакию 5:1.
Австрийцы проиграли Финляндии 1:2 и Швеции 2:4, выиграли у Словакии 3:2 по буллитам, потерпели поражение от Канады 1:5, победили Францию 5:2 и выиграли у Словении 3:2 по буллитам.
В группе A лидирует Швеция с 18 очками после шести матчей. У Канады — 16 очков, у Финляндии — 13, и все три команды уже обеспечили себе место в четвертьфинале. У Латвии после шести игр — 9 очков, у Австрии и Словакии — по 7, у Словении после семи матчей — 4 очка, у Франции — 1.
В группе B после шести матчей Чехия набрала 17 очков, Швейцария — 16, США — 14, Германия и Дания — по 9. У Норвегии после семи игр — 4 очка, у Венгрии — 3 очка после семи матчей, у Казахстана — 3 очка после шести игр.