Рижский марафон Rimi 2025 года собрал рекордное количество участников - более 40 000

Марафон 2025 года установил новый рекорд по количеству иностранных участников — 6017 человек из 109 стран мира. Это на 40% больше, чем в 2024 году. Согласно данным организаторов, в среднем каждого иностранного участника сопровождают от 1,3 до 1,7 человек, поэтому общее число иностранных гостей и участников, прибывших в Ригу на марафонские выходные, оценивается примерно в 15 000 человек.