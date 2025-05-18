Рижский марафон Rimi 2025 года собрал рекордное количество участников - более 40 000
В этом году в различных дистанциях Рижского марафона Rimi приняли участие 40 122 зарегистрированных бегуна.
Марафон 2025 года установил новый рекорд по количеству иностранных участников — 6017 человек из 109 стран мира. Это на 40% больше, чем в 2024 году. Согласно данным организаторов, в среднем каждого иностранного участника сопровождают от 1,3 до 1,7 человек, поэтому общее число иностранных гостей и участников, прибывших в Ригу на марафонские выходные, оценивается примерно в 15 000 человек.
Среди иностранных бегунов больше всего участников приехали из Германии (623), Великобритании (607), Литвы (591), Финляндии (466), Эстонии (451), Польши (295), Франции (238), Канады (241), Швеции (217), Ирландии (187), Италии (180), Дании (167), Украины (159), Испании (158) и Нидерландов (129).
Праздник бега начался в субботу с Детского дня, в котором участвовали 8165 юных спортсменов. В тот же день прошел забег DPD на одну милю — неофициальный чемпионат Латвии, в котором зарегистрировались 6052 участника.
В воскресенье состоялись основные забеги на полумарафонскую и марафонскую дистанции, установившие новые рекорды по числу зарегистрированных: 6261 участник в марафоне и 3149 — в полумарафоне.
В 12:30 стартовал забег на 10 километров с участием 6869 человек, а самый массовый забег — «Юбилейная пятерка» на 5,7 километра — собрал 9563 бегуна. Этот маршрут, как и длинные дистанции, проходил мимо памятника Свободы.
Общий итог — 40 122 зарегистрированных участника, что превышает предыдущий рекорд 2019 года, когда в марафоне участвовали 38 398 человек.
Рижский марафон проводится с 1991 года и за последние десятилетия стал крупнейшим беговым событием в Латвии. Все дистанции марафона Rimi имеют знаки качества Всемирной легкоатлетической ассоциации, а марафон и забег на милю — статус чемпионата Латвии.
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