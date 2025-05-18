Эфиоп и немка победили на полумарафонской дистанции Рижского марафона Rimi
18 мая в рамках Рижского марафона Rimi в полумарафонской дистанции абсолютным победителем среди мужчин стал эфиоп Абера Мамо, а в женской категории победу одержала немка Доменика Майер.
Из-за дождливой и прохладной погоды установить новые рекорды соревнований не удалось. Мамо финишировал с результатом 1:01:42 (действующий рекорд — 1:00:30), Майер — с результатом 1:09:50 (рекорд — 1:09:12).
Как сообщил организатор соревнований, вторым среди мужчин стал кениец Титус Кибет с результатом 1:01:46, а бронзовую медаль завоевал Эзикиел Мутай из Уганды, показав результат 1:01:53.
В женской гонке за Майер финишировала бельгийка Ханне Вербругген (1:09:55), а третьей стала кенийка Дейзи Рутто с результатом 1:09:56.
Среди латвийских бегунов лучший результат среди мужчин показал Эдгар Шумскис — он финишировал за 1:07:58 и занял общее шестое место. Вторым по скорости среди латвийцев стал Кристап Вейш-Аболиньш с результатом 1:10:57, а третьим — Алфред Апинис, пробежавший дистанцию за 1:13:26.
В женской элите Латвию представляла Иева Мольник, которая финишировала с результатом 1:22:21 и заняла седьмое место в женской категории.