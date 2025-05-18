Эфиоп и немка победили на полумарафонской дистанции Рижского марафона Rimi

Среди латвийских бегунов лучший результат среди мужчин показал Эдгар Шумскис — он финишировал за 1:07:58 и занял общее шестое место. Вторым по скорости среди латвийцев стал Кристап Вейш-Аболиньш с результатом 1:10:57, а третьим — Алфред Апинис, пробежавший дистанцию за 1:13:26.