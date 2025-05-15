ВИДЕО: команде "Флорида Пантерз" Балинскиса для выхода в полуфинал Кубка Стэнли осталась одна победа

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Пантерз» на выезде разгромили команду «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В серии до четырех побед «Флорида» ведет со счетом 3-2 и уже в следующем матче может обеспечить себе место в финале конференции.