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Вчера 12:13
ВИДЕО: команде "Флорида Пантерз" Балинскиса для выхода в полуфинал Кубка Стэнли осталась одна победа
Латвийский защитник Увис Балинскис не был включен в заявку на матч розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда «Флорида Пантерз» одержала победу и оказалась в шаге от выхода в полуфинал.
В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Пантерз» на выезде разгромили команду «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В серии до четырех побед «Флорида» ведет со счетом 3-2 и уже в следующем матче может обеспечить себе место в финале конференции.
Половину шайб гостей забросили защитники — Аарон Экблад, Дмитрий Куликов и Нико Миккола, а оставшиеся три гола на счету Йеспера Буквиста, Энтони Джона Грира и Сэма Беннета.
Сергея Бобровского лишил "сухаря" Николас Робертсон, отличившийся за 66 секунд до конца основного времени. Этот гол также прервал безголевую серию «Торонто» в данной серии, длившуюся 143 минуты. Обе команды сделали по 32 броска в створ ворот.