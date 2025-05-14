Сборная Латвии по хоккею крупно проиграла хозяевам чемпионата мира в Стокгольме

Сначала Оскарс Цибульскис не смог остановить защитника Расмуса Андерссона, который обошел ворота с правого края, выкатился на пятачок и броском в правый угол открыл счет. Сразу после вбрасывания в центральной зоне шведы снова пошли в атаку, и отскочившую от Гудлевскиса шайбу в ворота добил Антон Бенгтссон — 2:0. Во второй половине периода двухминутное удаление получил и шведский игрок Эрик Густафссон, но реализовать большинство сборной Латвии не удалось.