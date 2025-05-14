Сборная Латвии по хоккею крупно проиграла хозяевам чемпионата мира в Стокгольме
Мужская сборная Латвии по хоккею в среду в Стокгольме проиграла сборной Швеции со счетом 0:6.
В начале игры латвийской команде удалось трижды выстоять в меньшинстве, когда на скамейку штрафников отправлялись Анри Равинскис, Томс Андерсонс и Рихардс Букартс. Несмотря на три удаления, у шведов большого преимущества не было: 8 бросков против 6.
Во втором периоде хозяева снова больше атаковали, но латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис до 31-й минуты действовал безошибочно. На 31-й минуте шведы за 13 секунд дважды поразили правый верхний угол ворот, доведя счет до 2:0.
Сначала Оскарс Цибульскис не смог остановить защитника Расмуса Андерссона, который обошел ворота с правого края, выкатился на пятачок и броском в правый угол открыл счет. Сразу после вбрасывания в центральной зоне шведы снова пошли в атаку, и отскочившую от Гудлевскиса шайбу в ворота добил Антон Бенгтссон — 2:0. Во второй половине периода двухминутное удаление получил и шведский игрок Эрик Густафссон, но реализовать большинство сборной Латвии не удалось.
В третьем периоде шведы продолжали контролировать игру и забросили еще четыре шайбы, одну из них - в большинстве. У сборной Латвии были моменты для взятия ворот, включая выход один на один Балцерса, но шайба в сетку не шла.
Следующий матч латвийская сборная проведет в субботу против команды Финляндии, в воскресенье сыграет со Словакией, а во вторник — с хоккеистами Австрии.