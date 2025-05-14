Сборной Латвии по хоккею сегодня на ЧМ предстоит тяжелая игра против Швеции
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Стокгольме в своем четвертом матче на чемпионате мира встретится со Швецией.
Матч группы A на арене Avicii в Стокгольме начнется в 21:20 по латвийскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале LTV7.
Сборная Латвии начала турнир с победы 4:1 над Францией, во втором матче уступила Канаде 1:7, а во вторник одержала победу над Словенией со счетом 5:2. Швеция обыграла Словакию 5:0, Австрию — 4:2, а Финляндию — 2:1.
После трех матчей у Канады и Швеции в группе A по девять очков, у Латвии — шесть очков, у Финляндии — пять, у Словакии — четыре, у Австрии — два. Франция набрала одно очко, а Словения остается без очков.
Сегодня в Стокгольме в 17:20 сыграют Словакия и Франция, в датском Хернинге в группе B в 17:20 встретятся США и Норвегия, а в 21:20 — сборные Дании и Казахстана.
Команды Латвии и Швеции встречались на трех последних чемпионатах мира. В 2022 году Латвия проиграла в групповом этапе со счетом 0:1, в 2023 году на пути к бронзовым медалям обыграла шведов в четвертьфинале 3:1, а год назад уступила победителю группы Швеции со счетом 2:7.
В группе B в Хернинге после трех матчей у Германии — девять очков, у Чехии — восемь, у Швейцарии — семь, у США — шесть. По три очка у Венгрии и Казахстана, Норвегия и Дания пока не набрали очков.