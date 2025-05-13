Сборная Латвии по хоккею проведет сегодня на ЧМ в Швеции важный матч против Словении
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Стокгольме проведет третий матч на чемпионате мира, сыграв против команды Словении.
Игра группы A состоится в арене Avicii в Стокгольме и начнется в 17:20 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет канал LTV7.
Латвия начала турнир с победы 4:1 над Францией, а во втором матче потерпела поражение от Канады со счетом 1:7. Словения проиграла Канаде 0:4 и Словакии 1:3.
После трех матчей в группе А лидирует Швеция с девятью очками. Канада набрала шесть очков в двух играх, Финляндия — пять очков в трех матчах, Словакия — четыре очка в трех играх. Латвия имеет три очка после двух встреч, Австрия — два очка после трех, Франция — одно очко после двух, а Словения остается без очков.
Сегодня в Стокгольме в 21:20 по латвийскому времени сыграют Канада и Франция. В датском Хернинге в группе B в 17:20 встретятся сборные Германии и Норвегии, а в 21:20 — Венгрии и Казахстана. Все матчи можно будет посмотреть на канале LTV7 и на сайте lsm.lv/hokejs.
Последняя встреча Латвии и Словении состоялась в августе 2024 года в Риге в рамках олимпийской квалификации на Игры в Милане-Кортине-д'Ампеццо. Тогда победу со счетом 4:2 одержала Латвия. Также латвийцы выиграли и на чемпионате мира 2023 года со счетом 3:2.
В группе B в Хернинге после трех матчей Чехия набрала восемь очков, Швейцария — семь, США и Германия — по шесть (США — в трех матчах, Германия — в двух). Казахстан после двух игр имеет три очка, Норвегия и Венгрия — по два, а Дания после трех матчей осталась без очков.