Сборная Латвии по хоккею проведет сегодня на ЧМ в Швеции важный матч против Словении

После трех матчей в группе А лидирует Швеция с девятью очками. Канада набрала шесть очков в двух играх, Финляндия — пять очков в трех матчах, Словакия — четыре очка в трех играх. Латвия имеет три очка после двух встреч, Австрия — два очка после трех, Франция — одно очко после двух, а Словения остается без очков.