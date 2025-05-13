ВИДЕО: Порзиньгис не помог своей команде, и "Селтикс" оказался в шаге от вылета из плей-офф НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал только 7 очков в четвертом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, где его команда "Бостон Селтикс" потерпела поражение от "Нью-Йорк Никс".
Прошлогодние чемпионы "Селтикс" уступили в выездной игре с результатом 113:121. В серии до четырех побед "Никс" ведут со счетом 3-1. Им осталось выиграть только одну игру, чтобы оставить бостонцев за бортом плей-офф.
Порзиньгис провел на площадке 24 минуты и 16 секунд, не реализовал ни одного из двух трехочковых бросков, попал два из четырех двухочковых и три из шести штрафных. Также он сделал четыре подбора, один перехват и получил одно персональное замечание. Его показатель полезности составил 0.
Самым результативным в составе "Селтикс" стал Джейсон Тэйтум с 42 очками и восемью подборами. Деррик Уайт добавил 23 очка, а Джейлен Браун набрал 20 очков и сделал семь подборов.
У Никс наиболее результативным был Джейлен Брансон с 39 очками и 12 результативными передачами. По 23 очка набрали Микал Бриджес и Карл-Энтони Таунс, который также сделал 11 подборов.
В концовке четвертой четверти лидер "Селтикс" Джейсон Тэйтум получил травму правой ноги без контакта с соперником и больше не выходил на площадку. Клуб пока не сообщил, насколько серьезна травма. Пятая игра серии пройдет в Бостоне и начнется в четверг в 02:00 по латвийскому времени.