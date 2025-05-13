ВИДЕО: Порзиньгис не помог своей команде, и "Селтикс" оказался в шаге от вылета из плей-офф НБА

Порзиньгис провел на площадке 24 минуты и 16 секунд, не реализовал ни одного из двух трехочковых бросков, попал два из четырех двухочковых и три из шести штрафных. Также он сделал четыре подбора, один перехват и получил одно персональное замечание. Его показатель полезности составил 0.