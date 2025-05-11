ВИДЕО: "Селтикс" собрался с силами и наконец-то выиграл у "Нью-Йорк Никс" во второй серии плей-офф НБА

Из-за болезни Порзиньгис второй матч подряд начал со скамейки запасных, и вновь его игровое время было ограничено. За 18 минут и 53 секунды латвиец реализовал пять из шести штрафных бросков, промахнулся с двухочковой дистанции и не попал оба трехочковых. Также он собрал четыре подбора, отдал две результативные передачи и пять раз нарушил правила. С Порзиньгисом на площадке «Селтикс» набрали на 11 очков больше, чем пропустили.