ВИДЕО: "Селтикс" собрался с силами и наконец-то выиграл у "Нью-Йорк Никс" во второй серии плей-офф НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис, продолжая восстанавливаться после болезни, набрал только пять очков в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), но его «Бостон Селтикс» одержал первую победу в серии.
Прошлогодний чемпион «Селтикс» в третьей игре полуфинала Восточной конференции в гостях победил «Нью-Йорк Никс» со счетом 115:93 (36:20, 35:26, 25:24, 19:23) и сократил отставание в серии до трех побед — 1-2.
Из-за болезни Порзиньгис второй матч подряд начал со скамейки запасных, и вновь его игровое время было ограничено. За 18 минут и 53 секунды латвиец реализовал пять из шести штрафных бросков, промахнулся с двухочковой дистанции и не попал оба трехочковых. Также он собрал четыре подбора, отдал две результативные передачи и пять раз нарушил правила. С Порзиньгисом на площадке «Селтикс» набрали на 11 очков больше, чем пропустили.
Самым результативным в составе бостонцев стал резервист Пейтон Причард с 23 очками. Джейсон Тейтум набрал 22 очка, сделал девять подборов и семь передач, Джейлен Браун добавил 19 очков, Деррик Уайт — 17, а Эл Хорфорд — 15 очков и девять подборов.
Четвертая игра состоится в Нью-Йорке и начнется во вторник в 2:30 по латвийскому времени.
«Селтикс» заняли второе место в регулярном сезоне Восточной конференции и в первом раунде плей-офф обыграли «Орландо Мэджик» со счетом 4-1. «Никс», занявшие третье место, в своей серии победили «Детройт Пистонс» — 4-2.