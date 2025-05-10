В Риге в двух местах будут показывать ЧМ по хоккею на больших экранах
В Риге на больших экранах можно будет смотреть прямые трансляции матчей хоккейного чемпионата.
Рижское самоуправление выделило 40 000 евро на организацию трансляций матчей хоккейного чемпионата на Домской площади. До 25 мая на Домской площади в общей сложности покажут 34 матча.
Домская площадь будет приспособлена и благоустроена для публичного просмотра трансляций, будут установлены скамейки и большой экран.
Кроме того, в сотрудничестве с Латвийской федерацией хоккея квартал VEF превратится в квартал хоккейных фанатов. VEF Vasarnīca и VEF Promenāde станут эпицентром весенних хоккейных событий. Там будет открыта зона для гурманов, будет создана зона активностей, где каждый желающий сможет изготовить атрибутику болельщика, придумать дизайн новой хоккейной формы, поиграть, отдохнуть на пуфах, поиграть в настольные игры.
Прямые трансляции матчей сборной Латвии в квартале VEF можно будет смотреть на трех больших экранах и нескольких дополнительных экранах по всей территории мероприятия.