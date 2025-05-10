В Риге в двух местах будут показывать ЧМ по хоккею на больших экранах

Кроме того, в сотрудничестве с Латвийской федерацией хоккея квартал VEF превратится в квартал хоккейных фанатов. VEF Vasarnīca и VEF Promenāde станут эпицентром весенних хоккейных событий. Там будет открыта зона для гурманов, будет создана зона активностей, где каждый желающий сможет изготовить атрибутику болельщика, придумать дизайн новой хоккейной формы, поиграть, отдохнуть на пуфах, поиграть в настольные игры.