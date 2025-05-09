В день начала ЧМ по хоккею опубликован "рейтинг силы" сборных. Какое место у Латвии?
Мужская сборная Латвии по хоккею перед предстоящим чемпионатом мира размещена на восьмом месте в шуточном «рейтинге силы» Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Так называемый «рейтинг силы» — это составленный организаторами турнира шуточный топ команд, предназначенный для развлечения болельщиков, он не обязательно отражает реальное положение сборных в официальной классификации. Хотя теоретически может и совпадать.
Латвийская сборная оказалась на восьмом месте с таким комментарием: it's size of the fight in the Daugaviņš. Эту игру слов можно перевести как «непоколебимая сила Даугавиньша» или «насколько мы можем положиться на Даугавиньша».
В рейтинге первое место отдано сборной Канады, за ней следуют Швеция, Чехия, Швейцария, США, Финляндия, Германия, Латвия, Словакия и Дания. Последние две строчки занимают сборные Венгрии и Словении.
Сборная Латвии начнет чемпионат мира в субботу в 21:20 матчем против Франции, а уже на следующий день, в 17:00, сыграет с Канадой. Далее в расписании: 13 мая в 17:20 — матч с Словенией, 14 мая в 21:20 — игра с хозяевами турнира, сборной Швеции, 17 мая в 13:20 — встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 — игра со Словакией, 20 мая в 13:20 — заключительный матч группового этапа с Австрией.
Во второй группе, которая играет в Хернинге (Дания), выступают сборные Дании, Чехии, Германии, США, Казахстана, Норвегии, Швейцарии и Венгрии.
Чемпионат мира в этом году проходит с 9 по 25 мая в датском Хернинге и столице Швеции — Стокгольме. В Хернинге пройдут матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — встречи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и игры за медали.