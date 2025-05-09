В день начала ЧМ по хоккею опубликован "рейтинг силы" сборных. Какое место у Латвии?

Сборная Латвии начнет чемпионат мира в субботу в 21:20 матчем против Франции, а уже на следующий день, в 17:00, сыграет с Канадой. Далее в расписании: 13 мая в 17:20 — матч с Словенией, 14 мая в 21:20 — игра с хозяевами турнира, сборной Швеции, 17 мая в 13:20 — встреча с Финляндией, 18 мая в 21:20 — игра со Словакией, 20 мая в 13:20 — заключительный матч группового этапа с Австрией.