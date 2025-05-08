ВИДЕО: "Пантеры" теряют хватку - латвийский хоккеист рискует остаться без Кубка Стэнли

"Пантерз" на выезде уступили "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). В серии до четырех побед "Пантерз" проигрывают со счетом 0-2. В первом матче серии Балинскис забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли, но ко второму матчу не был заявлен из-за возвращения в состав Аарона Экблада.