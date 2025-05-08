Горячие флоридские парни пытаются затолкать шайбу в ворота Торонто.
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ВИДЕО: "Пантеры" теряют хватку - латвийский хоккеист рискует остаться без Кубка Стэнли
Латвийский защитник Увис Балинскис не был включен в заявку на второй матч второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Флорида Пантерз" потерпела поражение.
"Пантерз" на выезде уступили "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). В серии до четырех побед "Пантерз" проигрывают со счетом 0-2. В первом матче серии Балинскис забросил свою первую шайбу в Кубке Стэнли, но ко второму матчу не был заявлен из-за возвращения в состав Аарона Экблада.
В Санрайзе, штат Флорида, третий и четвертый матчи серии запланированы на субботу в 02:00 и на понедельник в 02:30.
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Пантерз" в четвертьфинале Восточной конференции обыграл команду Земгуса Гиргенсона — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — со счетом 4-1, тогда как "Торонто" оказался сильнее "Оттавы Сенаторз" — 4-2.