ВИДЕО: Порзиньгис опять не в форме - "Селтикс" проиграли и второй матч против "Нью-Йорк Никс"

Порзиньгис, который предыдущую игру завершил после первой половины из-за болезни, в этот раз вышел на площадку со скамейки запасных. За 13 минут и 53 секунды он реализовал один трехочковый бросок, два из четырех двухочковых и один штрафной. В его активе также четыре подбора и три персональных замечания, а показатель полезности оказался вторым худшим среди игроков "Бостона" (–9).