ВИДЕО: Порзиньгис опять не в форме - "Селтикс" проиграли и второй матч против "Нью-Йорк Никс"
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал лишь восемь очков во втором матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда "Бостон Селтикс" потерпела поражение.
Прошлогодние чемпионы "Селтикс" во втором матче полуфинала Восточной конференции на своем поле проиграли "Нью-Йорк Никс" со счетом 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30). В серии до четырех побед "Селтикс" уступают со счетом 0-2.
Порзиньгис, который предыдущую игру завершил после первой половины из-за болезни, в этот раз вышел на площадку со скамейки запасных. За 13 минут и 53 секунды он реализовал один трехочковый бросок, два из четырех двухочковых и один штрафной. В его активе также четыре подбора и три персональных замечания, а показатель полезности оказался вторым худшим среди игроков "Бостона" (–9).
Самыми результативными в составе "Селтикс" стали Джейлен Браун и Деррик Уайт, набравшие по 20 очков, а Джейсон Тейтум добавил 13 очков и сделал 14 подборов. В команде "Никс" самым результативным стал Джош Харт с 23 очками, а Карл Энтони Таунс добавил 21 очко и 17 подборов.
В Нью-Йорке первый матч серии, который пройдет одновременно с игрой сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира, состоится в субботу в 22:30, а четвертая игра запланирована на вторник в 02:30.
"Селтикс" заняли второе место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона и в первом раунде плей-офф обыграли "Орландо Мэджик" со счетом 4-1. "Никс", занявшие третье место, в своей серии оказались сильнее "Детройт Пистонс" — 4-2.