ВИДЕО: Порзиньгис приболел, а его "Селтикс" проиграл в матче плей-офф НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис досрочно завершил первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за недомогания, а его команда — «Бостон Селтикс» — потерпела поражение.
Действующий чемпион НБА «Селтикс» в стартовой игре полуфинала Восточной конференции на своей площадке уступил бывшему клубу Порзиньгиса — «Нью-Йорк Никс» — со счетом 105:108 (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8) в овертайме. В серии до четырех побед «Никс» повели 1-0.
Порзиньгис провел на площадке только первую половину встречи, сыграв 12 минут и 58 секунд. За это время он промахнулся во всех четырех попытках со средней дистанции, сделал четыре подбора, отдал одну результативную передачу и допустил одну потерю.
У хозяев по 23 очка набрали Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, на счету последнего также 16 подборов и шесть результативных передач. Деррик Уайт добавил 19 очков и 11 подборов, а Джру Холидей — 16 очков.
Следующая игра также состоится в Бостоне — в четверг в 02:00 по латвийскому времени. Первый матч в Нью-Йорке намечен на субботу в 22:30 — одновременно с игрой сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира. Четвертый матч запланирован на следующий вторник в 2:30.
В регулярном сезоне «Селтикс» заняли второе место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф обыграли «Орландо Мэджик» со счетом 4-1. «Никс», ставшие третьими, оказались сильнее «Детройт Пистонс» — 4-2.