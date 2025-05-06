ВИДЕО: Порзиньгис приболел, а его "Селтикс" проиграл в матче плей-офф НБА

Следующая игра также состоится в Бостоне — в четверг в 02:00 по латвийскому времени. Первый матч в Нью-Йорке намечен на субботу в 22:30 — одновременно с игрой сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира. Четвертый матч запланирован на следующий вторник в 2:30.