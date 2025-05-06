ВИДЕО: латвийский хоккеист Балинскис забросил свою первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли
Латвийский защитник Увис Янис Балинскис забросил свою первую шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако его команда — «Флорида Пантерс» — начала второй раунд с поражения.
В первом матче полуфинала Восточной конференции «Пантерс» в гостях уступили «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 4:5 (1:3, 0:1, 3:1). Канадская команда повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Балинскис отличился на пятой минуте третьего периода, когда кистевым броском с левого круга вбрасывания отправил шайбу в ворота — рикошетом от конструкции ворот. Счет стал до 3:4.
В этом матче Балинскис провел на льду 11 минут и 16 секунд, один раз бросал по воротам, применил два силовых приема, заблокировал два броска, получил две штрафные минуты и завершил встречу с положительным коэффициентом полезности +1. Дебютант Кубка Стэнли Балинскис за четыре матча отметился заброшенной шайбой и общей полезностью +4.
Вторая игра также пройдет в Торонто и начнется в четверг в 2:00 по латвийскому времени. Третий и четвертый матчи состоятся в Санрайзе (Флорида) — в субботу в 2:00 и в понедельник в 2:30 соответственно.
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерс» — в четвертьфинале Восточной конференции обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (представитель которой — Земгус Гиргенсонс) со счетом 4-1, а хоккеисты «Торонто» были сильнее «Оттавы Сенаторз» — 4-2.