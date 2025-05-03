В Англии запретили играть в футбол трансгендерным женщинам

"Это будет сложно для людей, которые просто хотят играть в любимую игру в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют. Мы связываемся с зарегистрированными трансгендерными женщинами, которые сейчас играют, чтобы объяснить изменения и рассказать, как они могут продолжать участвовать в игре", - прокомментировали в FA.