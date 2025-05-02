После тяжелой борьбы болезнью в 48 лет умер бывший нападающий сборной Латвии по футболу Андрей Прохоренков

Андрей Прохоренков дебютировал за сборную Латвии в 2002 году в матче против Польши и в последующие годы стал одним из ключевых игроков основного состава. За национальную команду он провел 32 матча и забил 4 гола. На чемпионате Европы 2004 года в Португалии он выходил в стартовом составе во всех играх. Именно после его передачи Марис Верпаковскис забил единственный гол Латвии в матче против Чехии, сообщает LLF.lv.