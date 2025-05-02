После тяжелой борьбы болезнью в 48 лет умер бывший нападающий сборной Латвии по футболу Андрей Прохоренков
1 мая на 49-м году жизни ушел из жизни бывший нападающий сборной Латвии по футболу, один из лидеров легендарной команды EURO 2004 - Андрей Прохоренков.
Андрей Прохоренков дебютировал за сборную Латвии в 2002 году в матче против Польши и в последующие годы стал одним из ключевых игроков основного состава. За национальную команду он провел 32 матча и забил 4 гола. На чемпионате Европы 2004 года в Португалии он выходил в стартовом составе во всех играх. Именно после его передачи Марис Верпаковскис забил единственный гол Латвии в матче против Чехии, сообщает LLF.lv.
Игровая карьера Прохоренкова была насыщенной: он выступал за латвийские клубы, а также за команды в Польше, Испании, Израиле и Греции. Завершил карьеру в родном Огре, после чего занялся тренерской деятельностью, работал с молодежью в Икшкиле и других городах. В своей карьере он становился чемпионом Латвии и Израиля.
В конце прошлого года у Андрея был диагностирован злокачественный опухолевый процесс. Благодаря отклику латвийского футбольного сообщества в рекордно короткие сроки были собраны средства на лечение в Университетской клинике Карла Густава в Германии.
Семья Андрея Прохоренкова выражает искреннюю благодарность каждому, кто протянул руку помощи в его тяжелой борьбе с болезнью.