ВИДЕО: для латвийского хоккеиста Гиргенсонса розыгрыш Кубка Стэнли закончился

Балинскис в среду провел на льду 11 минут и 11 секунд, один раз бросил по воротам, заблокировал один бросок, потерял шайбу и завершил матч с положительным показателем полезности +1. В этой серии он сыграл в трех матчах и набрал общий показатель полезности +3. В свою очередь, Гиргенсонс в пятом матче за 8 минут и 27 секунд провел пять силовых приемов, потерял шайбу и закончил игру с показателем -1. Всего он принял участие во всех пяти матчах серии, завершив ее с нейтральным показателем полезности. Оба латвийца дебютировали в Кубке Стэнли.