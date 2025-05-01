ВИДЕО: для латвийского хоккеиста Гиргенсонса розыгрыш Кубка Стэнли закончился
Флорида "Пэнтерс", за которую выступает латвийский защитник Увис Янис Балинскис, в среду преодолела первый раунд плей-офф Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), остановив в четвертьфинале Восточной конференции "Тампа-Бэй Лайтнинг" с нападающим Земгусом Гиргенсонсом.
В пятом матче серии "Пэнтерс" на выезде одержали победу со счетом 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) и выиграли серию до четырех побед с общим счетом 4-1.
Балинскис в среду провел на льду 11 минут и 11 секунд, один раз бросил по воротам, заблокировал один бросок, потерял шайбу и завершил матч с положительным показателем полезности +1. В этой серии он сыграл в трех матчах и набрал общий показатель полезности +3. В свою очередь, Гиргенсонс в пятом матче за 8 минут и 27 секунд провел пять силовых приемов, потерял шайбу и закончил игру с показателем -1. Всего он принял участие во всех пяти матчах серии, завершив ее с нейтральным показателем полезности. Оба латвийца дебютировали в Кубке Стэнли.
Во втором раунде "Пэнтерс" сыграют с одной из канадских команд — "Оттава Сенаторс" или "Торонто Мейпл Лифс". В серии между ними со счетом 3-2 ведет команда из Торонто.
В прошлом сезоне "Флорида Пэнтерс" в финальной серии победила "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4-3 и впервые в истории клуба завоевала Кубок Стэнли.