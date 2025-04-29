ВИДЕО: "Пантерс" Балинскиса одолели "Лайтнинг" Гиргенсонса в Кубке Стэнли

Гиргенсонс провел на льду 11 минут и 15 секунд, из них 2 минуты и 18 секунд в меньшинстве. Латвийский нападающий выполнил пять силовых приемов, один раз потерял шайбу и завершил матч с коэффициентом полезности +1 — единственным положительным показателем в команде.