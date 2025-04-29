ВИДЕО: "Пантерс" Балинскиса одолели "Лайтнинг" Гиргенсонса в Кубке Стэнли
Латвийский защитник Увис Балинскис не участвовал в матче первого раунда Восточной конференции Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, в котором его команда "Флорида Пантерс" одержала победу.
«Пантерс» на своем поле со счетом 4:2 (0:0, 1:2, 3:0) обыграли команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую играет латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс. В серии до четырех побед «Пантерс» вышли вперед со счетом 3:1.
Гиргенсонс провел на льду 11 минут и 15 секунд, из них 2 минуты и 18 секунд в меньшинстве. Латвийский нападающий выполнил пять силовых приемов, один раз потерял шайбу и завершил матч с коэффициентом полезности +1 — единственным положительным показателем в команде.
В начале третьего периода против Гиргенсонса грубо сыграл защитник «Пантерс» Нико Микола, за что получил пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца матча.
Niko Mikkola receives a five-minute major and a game misconduct for boarding on Zemgus Girgensons. pic.twitter.com/XNWwW5EKSm— Sportsnet (@Sportsnet) April 29, 2025
Если лига примет решение о дополнительной дисквалификации финского защитника, Балинскис, не игравший с момента возвращения Аарона Экблада после 20-матчевой дисквалификации, может вернуться в состав на следующую игру.
За «Лайтнинг» шайбы забросили Митчелл Чаффи и Эрик Чернак, а в составе победителей отличились Антон Лунделль, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Верхеги. Пятая игра серии состоится в среду на площадке «Пантерс».
В прошлом сезоне в финальной серии «Флорида Пантерс» победили «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:3, впервые в истории клуба завоевав Кубок Стэнли.