Стали известны подробности предстоящего боя между Усиком и Дюбуа
фото: Shutterstock
Усик в Риге перед боем с Майрисом Бриедисом в 2018 году.
В мире

Стали известны подробности предстоящего боя между Усиком и Дюбуа

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Украинский боксер Александр Усик и британский спортсмен Дэниел Дюбуа в июле встретятся в Лондоне в поединке-реванше за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что подтвердили сами спортсмены. Бой на стадионе "Уэмбли" состоится 19 июля.

"Это бой, которого я хотел и которого требовал, — заявил Дюбуа в соцсетях. - Теперь у меня есть шанс на реванш.  

В августе 2023 года 38-летний Усик, владеющий чемпионскими поясами WBA, WBC и WBO в тяжелом весе, победил Дюбуа в девятом раунде нокаутом.  

В пятом раунде рефери посчитал, что Дюбуа нанес удар ниже пояса, но повторы показали, что удар пришелся по разрешенной зоне. Бой был приостановлен, Усику не засчитали нокдаун, Дюбуа не сняли очки, а украинцу дали время на восстановление.  

Дюбуа стал чемпионом мира по версии IBF, когда Усик отказался от этого титула, выбрав вместо этого реванш с британцем Тайсоном Фьюри в декабре. В своем первом бою за титул IBF в сентябре Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа, нокаутировав его в пятом раунде.  

"Спасибо, что присмотрел за моим поясом IBF, — написал Усик. - Теперь я хочу его вернуть".  

Усик выиграл все 23 боя на профессиональном ринге, 14 из них — досрочно. У Дюбуа показатель такой: 22-2.

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