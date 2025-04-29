Стали известны подробности предстоящего боя между Усиком и Дюбуа
Украинский боксер Александр Усик и британский спортсмен Дэниел Дюбуа в июле встретятся в Лондоне в поединке-реванше за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что подтвердили сами спортсмены. Бой на стадионе "Уэмбли" состоится 19 июля.
"Это бой, которого я хотел и которого требовал, — заявил Дюбуа в соцсетях. - Теперь у меня есть шанс на реванш.
В августе 2023 года 38-летний Усик, владеющий чемпионскими поясами WBA, WBC и WBO в тяжелом весе, победил Дюбуа в девятом раунде нокаутом.
В пятом раунде рефери посчитал, что Дюбуа нанес удар ниже пояса, но повторы показали, что удар пришелся по разрешенной зоне. Бой был приостановлен, Усику не засчитали нокдаун, Дюбуа не сняли очки, а украинцу дали время на восстановление.
Дюбуа стал чемпионом мира по версии IBF, когда Усик отказался от этого титула, выбрав вместо этого реванш с британцем Тайсоном Фьюри в декабре. В своем первом бою за титул IBF в сентябре Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа, нокаутировав его в пятом раунде.
"Спасибо, что присмотрел за моим поясом IBF, — написал Усик. - Теперь я хочу его вернуть".
Усик выиграл все 23 боя на профессиональном ринге, 14 из них — досрочно. У Дюбуа показатель такой: 22-2.