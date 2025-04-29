Стали известны подробности предстоящего боя между Усиком и Дюбуа

Дюбуа стал чемпионом мира по версии IBF, когда Усик отказался от этого титула, выбрав вместо этого реванш с британцем Тайсоном Фьюри в декабре. В своем первом бою за титул IBF в сентябре Дюбуа победил соотечественника Энтони Джошуа, нокаутировав его в пятом раунде.