ВИДЕО: Порзиньгис помог "Селтикс" повести в серии плей-офф со счетом 3-1

Порзиньгис за проведенные на площадке 22 минуты и шесть секунд реализовал пять из десяти двухочковых бросков, два из четырех трехочковых и все три штрафных. В его активе также пять подборов, одна результативная передача, одно перехваченное владение, одна потеря, пять персональных замечаний и показатель полезности "+8".