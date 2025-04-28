ВИДЕО: Порзиньгис помог "Селтикс" повести в серии плей-офф со счетом 3-1
фото: ZUMAPRESS.com
Центровой сыграл на уровне.
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ВИДЕО: Порзиньгис помог "Селтикс" повести в серии плей-офф со счетом 3-1

Отдел спорта

LETA / Otkrito.lv

Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в Орландо набрал 19 очков в победном матче «Бостон Селтикс» в четвертой игре первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Прошлогодние чемпионы — «Селтикс» — в матче первого раунда обыграли команду «Орландо Мэджик» со счетом 107:98 (32:29, 21:19, 26:27, 28:23) и вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1.

Порзиньгис за проведенные на площадке 22 минуты и шесть секунд реализовал пять из десяти двухочковых бросков, два из четырех трехочковых и все три штрафных. В его активе также пять подборов, одна результативная передача, одно перехваченное владение, одна потеря, пять персональных замечаний и показатель полезности "+8".

Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейсон Тейтум, который набрал 37 очков и сделал 14 подборов, а Джейлен Браун добавил 21 очко и 11 подборов.

В составе «Мэджик» самым результативным был Паоло Банкеро с 31 очком, а Франц Вагнер набрал 24 очка. Пятая игра серии состоится во вторник в Бостоне.

В прошлом сезоне чемпионом НБА стала команда «Бостон Селтикс», обыгравшая в финальной серии «Даллас Маверикс» со счетом 4-1.


 

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