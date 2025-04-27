Артур Шилов показал великолепную игру и вывел свою команду в следующий круг плей-офф AHL

На своем льду "Кэнакс" разгромили "Тусон Роадраннерс" со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) и взяли серию 2-1. Шилов отразил 21 бросок, сохранил свои ворота на замке и был признан третьей звездой матча.