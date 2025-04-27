Ранее Шилов стоял в воротах "Кэнакс" из Ванкувера.
В мире
Вчера 16:06
Артур Шилов показал великолепную игру и вывел свою команду в следующий круг плей-офф AHL
Латвийский вратарь Артур Шилов не оставил шансов сопернику в решающем матче плей-офф AHL, выведя "Кэнакс" из Эбботсфорда во второй раунд борьбы за Кубок Калдера.
На своем льду "Кэнакс" разгромили "Тусон Роадраннерс" со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) и взяли серию 2-1. Шилов отразил 21 бросок, сохранил свои ворота на замке и был признан третьей звездой матча.
В плей-офф Артур показывает прекрасную стабильность: всего 2 пропущенные шайбы в среднем за матч и 92,1% отраженных бросков.
В полуфинале Тихоокеанского дивизиона "Кэнакс" ждет новое испытание — сражение против грозных "Коачелла Вэлли Файрбёрдс" из Риверсайда. Серия будет идти до трех побед.