ВИДЕО: "Селтикс" проиграл матч плей-офф НБА; Порзиньгис набрал семь очков

Порзиньгис провел на площадке 34 минуты и 24 секунды, реализовал три из семи двухочковых бросков и один из трех штрафных, а также промахнулся во всех трех попытках с дальней дистанции. В его активе также шесть подборов, одна результативная передача, одно перехваченное владение, две потери, четыре фола и худший в игре показатель полезности -16.