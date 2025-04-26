ВИДЕО: "Селтикс" проиграл матч плей-офф НБА; Порзиньгис набрал семь очков
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в Орландо набрал семь очков в матче, в котором "Бостон Селтикс" потерпел поражение в третьей игре первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Прошлогодние чемпионы "Селтикс" уступили команде "Орландо Мэджик" со счетом 93:95 (27:31, 32:18, 11:24, 23:22). После третьей игры серии до четырех побед "Селтикс" ведут со счетом 2-1.
Порзиньгис провел на площадке 34 минуты и 24 секунды, реализовал три из семи двухочковых бросков и один из трех штрафных, а также промахнулся во всех трех попытках с дальней дистанции. В его активе также шесть подборов, одна результативная передача, одно перехваченное владение, две потери, четыре фола и худший в игре показатель полезности -16.
«Это больно. Я должен взять на себя ответственность. Я играл как дерьмо», — сказал латвийский центровой в интервью после матча.
Kristaps Porzingis was bummed at his performance:— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) April 26, 2025
“It stings, man. I have to take accountability. I played like shit.”
(Q: @SouichiTerada) pic.twitter.com/c4siClOcTb
Самым результативным в составе "Селтикс" стал Джейсон Тейтум, набравший 36 очков, сделавший девять подборов и допустивший семь потерь. Джейлен Браун добавил 19 очков. У "Мэджик" лучшим был Франц Вагнер с 32 очками, семью подборами и восемью передачами. Паоло Банкеро добавил 29 очков. Следующий матч команды проведут в воскресенье в Орландо.