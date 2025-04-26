Юношеская сборная Латвии по хоккею проиграла второй матч чемпионата мира
Молодежная сборная Латвии по хоккею (до 18 лет) потерпела поражение во втором матче чемпионата мира в США, уступив команде Канады. Латвия проиграла со счетом 1:7 (0:2, 0:3, 1:2).
Единственную шайбу в составе латвийцев на 45-й минуте в большинстве забросил Даниэлс Серкинс после передач Оливера Мурниекса и защитника Альберта Шмита, сделав счет 1:5.
После двух туров в группе A у Канады 6 очков, у Финляндии — 4, у Латвии и Словакии — по 2, а у Норвегии — 1 очко.
В первом матче турнира латвийцы в серии буллитов победили сверстников из Норвегии со счетом 3:2, а канадцы разгромили Словакию со счетом 9:2.
В ночь на воскресенье сборная Латвии сыграет с Финляндией, а в понедельник — со Словакией. В группе B выступают Чехия, Германия, Швеция, Швейцария и США.
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, а сборные, занявшие пятые места, разыгрывают матч за сохранение места в высшем дивизионе.
В прошлом году чемпионами мира до 18 лет стали канадцы, обыграв в финале США со счетом 6:4. Бронзовые медали достались шведам, победившим Словакию со счетом 4:0.