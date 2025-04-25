Латвийский хоккеист второй сезон подряд стал чемпионом Швейцарии
Латвийский нападающий Рудолф Балцерс во второй раз подряд стал чемпионом Швейцарии по хоккею вместе с командой Lions из Цюриха.
В пятом матче финальной серии высшей хоккейной лиги Швейцарии Lions в гостях победили "Лозанну" со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0), выиграв серию до четырех побед со счетом 4-1.
В последнем матче сезона Балцерс провел на льду 14 минут и 53 секунды, дважды бросил по воротам, заблокировал один бросок и завершил игру с отрицательным показателем полезности —2.
В плей-офф Балцерс провел 13 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. В финальной серии у латвийца в пяти матчах было две результативные передачи.
В полуфинале Lions обыграли "Давос" со счетом 4-2, а "Лозанна" прошла "Фрибур" в семи матчах — 4-3. В прошлом сезоне чемпионом также стала команда Lions из Цюриха, победив в финальной серии "Лозанну" со счетом 4-3.