ВИДЕО: "Селтикс" опять победил: соперники разбили Порзиньгису лоб, но не смогли остановить его атаки

За 33 минуты и 50 секунд на площадке Порзиньгис не реализовал ни одного из пяти трехочковых бросков, но сделал пять из девяти двухочковых и 10 из 14 штрафных. В его активе также десять подборов (что обеспечило «дабл-дабл»), два перехвата, два блок-шота, одно персональное замечание и лучший в команде показатель полезности: +15.