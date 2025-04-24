ВИДЕО: "Селтикс" опять победил: соперники разбили Порзиньгису лоб, но не смогли остановить его атаки
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал 20 очков и сделал десять подборов во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда, «Бостон Селтикс», одержала победу над «Орландо Мэджик».
Действующий чемпион «Селтикс» во втором матче четвертьфинала Восточной конференции выиграл со счетом 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29), увеличив преимущество в серии до четырех побед — 2:0.
За 33 минуты и 50 секунд на площадке Порзиньгис не реализовал ни одного из пяти трехочковых бросков, но сделал пять из девяти двухочковых и 10 из 14 штрафных. В его активе также десять подборов (что обеспечило «дабл-дабл»), два перехвата, два блок-шота, одно персональное замечание и лучший в команде показатель полезности: +15.
В одном из эпизодов в концовке третьей четверти Порзиньгис получил удар от центрового «Мэджик» Гоги Битадзе в борьбе за подбор. С разбитым и кровоточащим лбом лиепайчанин покинул площадку, но после помощи медицинского персонала команды вернулся в игру.
Самым результативным игроком «Селтикс» стал Джейлен Браун с 36 очками, десятью подборами и пятью результативными передачами. Дерик Уайт забросил 17 очков. «Бостону» в этом матче не смог помочь один из лидеров — Джейсон Тейтум, пропустивший игру из-за травмы.
Следующие два матча состоятся в Орландо — в субботу и понедельник в 2:00 по латвийскому времени. При необходимости оставшиеся игры будут проведены с интервалом в несколько дней.
В прошлом сезоне Порзиньгис стал первым латвийским баскетболистом, завоевавшим титул чемпиона NBA. В финальной серии «Селтикс» победили «Даллас Маверикс» со счетом 4-1.