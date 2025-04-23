Севастова победила в важном матче и следующая игра у нее будет против Остапенко
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в среду одержала победу в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде, ставшем ее возвращением на уровень WTA, и обеспечила себе матч против первой ракетки Латвии — Алены Остапенко.
Севастова обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (47-я в рейтинге WTA) со счетом 6-4, 7-5. Победа была обеспечена брейками в концовках обоих сетов. Самая напряженная борьба развернулась в четвертом гейме второго сета, где соперница отыграла восемь брейк-пойнтов, не позволив Севастовой повести 3-1.
За выход во второй круг Севастова получила 35 очков рейтинга WTA, что на данный момент обеспечивает ей место в восьмой сотне в онлайн-рейтинге.
В мадридском турнире категории WTA 1000 18-я ракетка мира Остапенко посеяна под 23-м номером и автоматически прошла во второй круг.
В марте прошлого года Севастова получила разрыв крестообразной связки левого колена и не выходила на корт более года. До этого она уже делала почти двухлетний перерыв в профессиональной карьере. Бывшая первая ракетка Латвии, Севастова за карьеру выиграла четыре титула WTA и в 2018 году достигла 11-й позиции в мировом рейтинге.
С Павлюченковой Севастова впервые сыграла в 2010 году и до этого матча проиграла все семь предыдущих встреч, лишь в одной из них дойдя до третьего сета. Последняя встреча между теннисистками состоялась в 2021 году на турнире в Мельбурне.
В этом сезоне Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, но в остальных турнирах выступала неудачно и на момент матча с Севастовой имела серию из четырех поражений подряд.