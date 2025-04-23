Севастова победила в важном матче и следующая игра у нее будет против Остапенко

В марте прошлого года Севастова получила разрыв крестообразной связки левого колена и не выходила на корт более года. До этого она уже делала почти двухлетний перерыв в профессиональной карьере. Бывшая первая ракетка Латвии, Севастова за карьеру выиграла четыре титула WTA и в 2018 году достигла 11-й позиции в мировом рейтинге.