Уверенно победив первую ракетку мира, Алена Остапенко выиграла престижный турнир в Германии и получила Porsche Macan 4

За победу в турнире она получила 500 рейтинговых очков, которые позволят ей вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Для латвийской теннисистки это был первый финал на грунтовом покрытии с 2017 года, когда она победила на Открытом чемпионате Франции, завоевав свой первый и пока единственный титул "Большого шлема". До этого в том же году она уступила в финале турнира в Чарлстоне, также проходившего на грунте.