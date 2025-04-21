Уверенно победив первую ракетку мира, Алена Остапенко выиграла престижный турнир в Германии и получила Porsche Macan 4
Первая ракетка Латвии среди женщин Алена Остапенко в понедельник одержала победу на турнире серии WTA 500 в Штутгарте, в финале обыграв лидера мирового рейтинга — белоруску Арину Соболенко.
Остапенко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге, выиграла со счетом 6-4, 6-1, завоевав свой первый титул в сезоне и одержав девятую победу на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.
За победу в турнире Остапенко также получила ключи от электромобиля Porsche Macan 4, предоставленного спонсором турнира. Получая приз, Остапенко поблагодарила свою соперницу по финалу и пожелала ей побед в будущих турнирах.
«Это было здорово — быть на корте с такой выдающейся теннисисткой, как ты», — сказала Остапенко.
За победу в турнире она получила 500 рейтинговых очков, которые позволят ей вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Для латвийской теннисистки это был первый финал на грунтовом покрытии с 2017 года, когда она победила на Открытом чемпионате Франции, завоевав свой первый и пока единственный титул "Большого шлема". До этого в том же году она уступила в финале турнира в Чарлстоне, также проходившего на грунте.