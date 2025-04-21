Остапенко сыграет сегодня в финале престижного турнира против первой ракетки мира
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла в финал одиночного разряда турнира "WTA 500" в Штутгарте.
Остапенко, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, в полуфинале обыграла россиянку Екатерину Александрову (22-е место в WTA) со счетом 6-4, 6-4. За выход в финал Остапенко заработала 325 очков в мировом рейтинге. Выход в финал позволит ей вернуться в топ-20.
В финале Остапенко встретится с первой ракеткой мира — белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6-я в WTA) со счетом 7-5, 6-4.
Ранее Остапенко и Соболенко встречались на корте десять раз, и победы делились поровну. В этом сезоне Остапенко выиграла 11 из 20 одиночных матчей, а Александрова — 15 из 24.
Для латвийской теннисистки это седьмое участие в Штутгарте: в 2018 году она дошла до четвертьфинала, а в прошлом году проиграла в первом круге.