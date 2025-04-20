"Бостон Селтикс" вместе с Порзиньгисом стартует сегодня в плей-офф НБА

Первая игра серии начнется в 22:30 по латвийскому времени, в прямом эфире матч покажет канал TV6. Следующие три игры запланированы на 2:00 по латвийскому времени — в четверг, субботу и понедельник. Второй матч также пройдет в Бостоне, а третий и четвертый — в Орландо. При необходимости остальные игры серии будут проводиться каждые пару дней.