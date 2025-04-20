"Бостон Селтикс" вместе с Порзиньгисом стартует сегодня в плей-офф НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в воскресенье вместе с клубом НБА «Бостон Селтикс» начнет участие в плей-офф, встретившись в четвертьфинальной серии Восточной конференции с командой «Орландо Мэджик».
Первая игра серии начнется в 22:30 по латвийскому времени, в прямом эфире матч покажет канал TV6. Следующие три игры запланированы на 2:00 по латвийскому времени — в четверг, субботу и понедельник. Второй матч также пройдет в Бостоне, а третий и четвертый — в Орландо. При необходимости остальные игры серии будут проводиться каждые пару дней.
«Селтикс» завершили регулярный чемпионат с 61 победой в 82 матчах, заняв второе место в Восточной конференции. «Мэджик» с балансом 41–41 стали седьмыми и получили право играть с «Бостоном» после победы над «Атланта Хоукс» в квалификационном раунде.
Во всех трех очных встречах этого сезона побеждали хозяева площадки — дважды в Орландо и один раз в Бостоне. Обе команды входят в число лучших в лиге по защите: в матчах с «Мэджик» соперники набирали в среднем 105,5 очка, а против «Селтикс» — 102,2 очка.
В этом сезоне Кристапс Порзиньгис провел 42 матча регулярного чемпионата, за 29 минут в среднем набирал 19,5 очка, делал 6,8 подбора, 2,1 результативную передачу и 1,5 блок-шота.