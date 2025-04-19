Остапенко спокойно обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
фото: REUTERS/SCANPIX
Игра удалась.
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Остапенко спокойно обыграла вторую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, в шестой раз в карьере обыграв польскую теннисистку Игу Свентек. В четвертьфинале Остапенко одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA, тогда как Свентек — вторая ракетка мира и в турнире была посеяна под вторым номером. В полуфинале Остапенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой (WTA 22).

За выход в полуфинал латвийская теннисистка получила 195 рейтинговых очков, что позволит ей приблизиться к топ-20 WTA.

Ранее теннисистки встречались на корте пять раз, и во всех поединках победу одерживала Остапенко. В этом сезоне латвийка также обыграла Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе — 6:3, 6:1.

В этом сезоне Остапенко выиграла 10 из 19 одиночных матчей, а Свентек — 22 из 29.

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