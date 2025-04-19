Алена Остапенко сыграет сегодня в Штутгарте со второй ракеткой мира

Остапенко выступает в Штутгарте в седьмой раз, ее лучший результат — четвертьфинал в 2018 году. В прошлом году она вылетела в первом раунде. Швентек же играет в Штутгарте в четвертый раз: дважды она побеждала в финале, а в прошлом году дошла до полуфинала.