Алена Остапенко сыграет сегодня в Штутгарте со второй ракеткой мира
Сегодня латвийская теннисистка Алена Остапенко встретится в четвертьфинале одиночного разряда турнира WTA 500 в Штутгарте с полькой Игой Швентек.
Матч на центральном корте станет вторым по расписанию и начнется не ранее 15:00 по латвийскому времени. Остапенко занимает 24-е место в рейтинге WTA, в то время как Швентек — вторая ракетка мира и вторая сеяная на этом турнире.
В первом раунде Остапенко, играя против своей партнерши по парному разряду — украинки Даяны Ястремской (WTA 46), вела со счетом 6-3, 3-0, после чего Ястремская снялась с матча из-за травмы. Во втором круге латвийка в напряженном матче победила американку Эмму Наварро (WTA 11, 7-й номер посева) со счетом 7-5, 3-6, 6-2.
Соперницы встречались пять раз, и все пять матчей выиграла Остапенко. В этом сезоне она также победила Швентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе — 6-3, 6-1. В 2024 году Остапенко одержала 9 побед в 18 одиночных матчах, а Швентек — 22 победы в 28 играх.
Остапенко выступает в Штутгарте в седьмой раз, ее лучший результат — четвертьфинал в 2018 году. В прошлом году она вылетела в первом раунде. Швентек же играет в Штутгарте в четвертый раз: дважды она побеждала в финале, а в прошлом году дошла до полуфинала.
Победительница этого матча в полуфинале встретится с американкой Джессикой Пегулой (WTA 3) или россиянкой Екатериной Александровой (WTA 22).