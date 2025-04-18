Хорошая игра в конце чемпионата не помогла хоккеистам из Коламбуса выйти в плей-офф.
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Вчера 18:46
ВИДЕО: "Блю Джекетс" без Мерзликина завершили регулярный сезон победой над "Айлендерс"
«Блю Джекетс» без Элвиса Мерзликина завершили регулярный сезон победой над «Айлендерс.
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин не участвовал в последнем матче Национальной хоккейной лиги своей командв из-за травмы, однако «Коламбус Блю Джекетс» одержала уверенную победу.
В заключительной игре регулярного сезона «Блю Джекетс» на своем льду разгромили «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 6:1 (0:0, 5:0, 1:1), оформив шестую победу подряд.
В отсутствие Мерзликина ворота «Блю Джекетс» защищал Джет Гривз, который отразил 36 бросков и был признан первой звездой матча. Вратарь гостей Маркус Хегберг справился с 20 бросками.
По итогам сезона «Блю Джекетс» набрали 89 очков в 82 играх, заняв девятое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» с 82 очками стали двенадцатыми. Обе команды не вышли в плей-офф Кубка Стэнли.