ВИДЕО: Определились все команды НХЛ, которые в этом сезоне разыграют между собой Кубок Стэнли
Хоккеисты монреальского клуба «Канадиенс» обеспечили себе последнюю путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграв команду «Харрикейнс» из Каролины со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).
Эта победа позволила «Канадиенс» занять восьмое место в Восточной конференции, что означает встречу с «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф.
Одновременно успех монреальской команды лишил шансов на выход в плей-офф клуб «Коламбус Блю Джекетс», за который выступает латвийский вратарь Элвис Мерзликин и который до последнего матча сохранял надежду на продолжение сезона.
В составе «Канадиенс» дважды отличился Кейден Гулли, по одному голу забили Ник Сузуки и Джейк Эванс, который отправил шайбу в пустые ворота «Харрикейнс». У гостей точными бросками отметились Тейлор Холл и Тайсон Джост.
С победой «Канадиенс» определились все участники Кубка Стэнли. В Восточной конференции это: «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнс», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Девилз», «Монреаль Канадиенс».
В Западной конференции в плей-офф вышли «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд», «Сент-Луис Блюз».
Матчи первого раунда Кубка Стэнли начнутся уже в субботу. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стала команда «Флорида Пантерз», за которую выступает латвийский защитник Увис Балинскис. В финальной серии до четырех побед «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4–3.