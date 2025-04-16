Мерзликин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс"
Латвийский вратарь Элвис Мерзликин не сможет помочь клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" в последней игре регулярного сезона, сообщил главный тренер команды Дин Эвинсон.
"Блю Джекетс", продолжающие борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли, в ночь на пятницу в 2:00 по латвийскому времени проведут заключительный матч регулярного чемпионата на своем льду против "Нью-Йорк Айлендерс".
По словам Эвинсона, Мерзликин, пропустивший почти неделю из-за травмы, полученной на тренировке, уже вернулся на лед, но в матче с "Айлендерс" не сможет помочь команде.
В этом сезоне Мерзликин защищал ворота "Блю Джекетс" в 53 матчах, в среднем пропуская 3,18 шайбы за игру и отражая 89,2% бросков.
"Блю Джекетс" с 87 очками после 81 матча занимают девятое место в Западной конференции, отставая на два очка от "Монреаль Канадиенс", которые также претендуют на последнюю путевку в розыгрыш Кубка Стэнли.
Отсутствующего Мерзликина успешно заменяет вратарь фарм-клуба Джет Гривз, который в предпоследнем матче отразил все 29 бросков по воротам и оформил второй «сухарь» за последние три матча. Заброшенными шайбами отметились Данте Фабро, Кент Джонсон и Адам Фантили. По две результативные передачи отдали Зак Веренски и Шон Монахан.
После 81 игры «Блю Джекетс» занимают девятое место в Западной конференции с 87 очками, отставая на два очка от «Монреаль Канадиенс». У «Флайерс» 76 очков после 81 матча — это 15-е место в Восточной конференции.