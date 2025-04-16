Мерзликин пропустит заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс"

Отсутствующего Мерзликина успешно заменяет вратарь фарм-клуба Джет Гривз, который в предпоследнем матче отразил все 29 бросков по воротам и оформил второй «сухарь» за последние три матча. Заброшенными шайбами отметились Данте Фабро, Кент Джонсон и Адам Фантили. По две результативные передачи отдали Зак Веренски и Шон Монахан.