Латвийский хоккеист Теодор Блюгер отличился в матче НХЛ
В предпоследнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) латвийский нападающий Теодор Блюгер отметился результативной передачей, а его «Ванкувер Кэнакс» одержали победу в овертайме.
«Кэнакс», уже потерявшие шансы на борьбу за Кубок Стэнли, дома обыграли «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в дополнительное время.
Блюгер в этом матче провел на льду 15 минут и 13 секунд, трижды бросил по воротам, выполнил один силовой прием, потерял одну шайбу, выиграл 8 из 15 вбрасываний и получил положительный показатель полезности +1. В текущем сезоне представитель Латвии сыграл в 81 матче, забросил 8 шайб, отдал 18 результативных передач и имеет отрицательный показатель полезности -7.
«Кэнакс» с 90 очками после 81 игры занимают 10-е место в Западной конференции, тогда как «Шаркс» с 52 очками в 81 матче находятся на последнем, 16-м месте.
Ванкуверская команда завершит сезон в среду домашним матчем против «Вегас Голден Найтс», за которых Блюгер играл ранее и с которыми в позапрошлом году завоевал Кубок Стэнли.