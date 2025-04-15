Латвийский хоккеист Теодор Блюгер отличился в матче НХЛ

Блюгер в этом матче провел на льду 15 минут и 13 секунд, трижды бросил по воротам, выполнил один силовой прием, потерял одну шайбу, выиграл 8 из 15 вбрасываний и получил положительный показатель полезности +1. В текущем сезоне представитель Латвии сыграл в 81 матче, забросил 8 шайб, отдал 18 результативных передач и имеет отрицательный показатель полезности -7.