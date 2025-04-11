Увис Балинскис упал, но достоинство латвийского хоккея не уронил.
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ВИДЕО: латвийский хоккеист стал звездой матча НХЛ
Латвийский защитник Увис Балинскис сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда "Флорида Пантерз" одержала победу и он был признан второй звездой матча.
"Пантерз" дома победили команду "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Балинскис сыграл 17 минут и 26 секунд, в течение которых сделал две результативные передачи и применил один силовой прием, отметившись в статистике положительным коэффициентом полезности +1.
Латвийский защитник в текущем сезоне в 73 матчах отличился четырьмя точными бросками и 13 результативными передачами. "Пантерз" с 96 очками в 79 матчах занимают пятое место в Восточной конференции и следующий матч проведут в субботу, принимая на своем льду "Баффало Сейбрз".
"Ред Уингз" с 79 очками в 78 матчах находятся на 11-й позиции.