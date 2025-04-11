ВИДЕО: латвийский хоккеист стал звездой матча НХЛ

Латвийский защитник в текущем сезоне в 73 матчах отличился четырьмя точными бросками и 13 результативными передачами. "Пантерз" с 96 очками в 79 матчах занимают пятое место в Восточной конференции и следующий матч проведут в субботу, принимая на своем льду "Баффало Сейбрз".