ВИДЕО: Порзиньгис опять отличился, повторив свой рекорд результативности в этом сезоне
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис повторил свой рекорд результативности в сезоне, набрав 34 очка в матче Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). Его команда "Бостон Селтикс" одержала непростую победу.
"Селтикс" в гостях со счетом 119:117 (27:30, 25:28, 31:20, 24:29, 12:10) в овертайме победили первую команду Порзиньгиса в NBA – "Нью-Йорк Никс".
За 38 минут и 42 секунд на площадке Порзингис реализовал 8 из 13 трехочковых бросков, 3 из 6 двухочковых и 4 из 6 штрафных. На его счету также 4 подбора, 3 голевые передачи, 1 перехват, 1 блок-шот, 3 потери и показатель полезности +/- 0.
За 2,9 секунды до конца основного времени "Селтикс" сравняли счет благодаря трехочковому броску Джейсона Тейтума. В овертайме решающий дальний бросок выполнил Порзиньгис, за 41,2 секунды до конца доведя счет до 117:114. В оставшееся время бостонцы увеличили преимущество до 5 очков, которое Джейлен Брансон сократил до двух в последнюю секунду точным трехочковым.
Среди игроков "Селтикс" самым результативным с 34 очками стал Порзиньгис, 32 очка добавил Джейсон Тейтум, а 16 – Джру Холидей.
"Селтикс" с 59 победами в 79 матчах занимают второе место в Восточной конференции. Следующую игру они проведут сегодня против "Орландо Мэджик".