ВИДЕО: Порзиньгис опять отличился, повторив свой рекорд результативности в этом сезоне

За 2,9 секунды до конца основного времени "Селтикс" сравняли счет благодаря трехочковому броску Джейсона Тейтума. В овертайме решающий дальний бросок выполнил Порзиньгис, за 41,2 секунды до конца доведя счет до 117:114. В оставшееся время бостонцы увеличили преимущество до 5 очков, которое Джейлен Брансон сократил до двух в последнюю секунду точным трехочковым.