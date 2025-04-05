Какое время лучше подходит для отхода ко сну, чтобы поддерживать здоровье сердца и регулировать вес? Объясняет кардиолог: до Рижского марафона Rimi - 42 дня
Большинство людей в повседневной жизни заняты работой, учебой, заботой о детях и другими важными делами, которые требуют сил и энергии. Поэтому многим может показаться логичным вопрос: неужели действительно важно, во сколько мы едим или ложимся спать? Как объясняет кардиолог Харви Хан, это имеет большое значение.
Кардиолог Хан отмечает, что идеальное время для ужина напрямую связано с тем, во сколько человек ложится спать. Он рекомендует ужинать не менее чем за четыре часа до сна, независимо от индивидуального режима. «Когда ты ложишься спать, твое тело, в том числе пищеварительная система, должно быть полностью расслаблено. На переваривание пищи телу обычно требуется около четырех часов, поэтому перед сном следует прекратить любую еду, включая перекусы», — говорит Хан.
«Какими бы любимыми ни были наши ночные перекусы, они могут привести к набору веса», — добавляет кардиолог, объясняя, что каждый прием пищи вызывает выброс инсулина — гормона, который помогает глюкозе проникать в клетки. «Инсулин необходим, но если в клетках уже слишком много сахара, он преобразуется в жир — а это последнее, чего мы хотим», — подчеркивает он.
Кроме набора веса, повышение уровня глюкозы в крови может вызывать и другие проблемы со здоровьем, включая сердечные и почечные заболевания. Хан рекомендует после ужина — а для многих это самый сытный прием пищи за день — заняться легкой физической активностью, например, прогулкой, приседаниями или отжиманиями.
Также он указывает на важность разумного размера порции за ужином — это может помочь снизить уровень сахара в крови. «Беспорядочное питание и перекусы — это серьезная проблема, от которой многим трудно отказаться. Однако, если делать все регулярно и превратить это в привычку, можно прийти к более здоровому образу жизни», — оптимистично отмечает врач.
Что касается наилучшего времени для отхода ко сну, исследование, опубликованное в Европейском кардиологическом журнале в 2023 году, в котором приняли участие 88 тысяч респондентов из Великобритании, показало, что идеальное время для засыпания — между 22:00 и 23:00. Результаты исследования свидетельствуют о том, что такой режим помогает дольше сохранять здоровье сердца. Причем особенно сильно время сна влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. «Сон — важный фактор общего благополучия человека, а также здоровья сердечно-сосудистой системы. Большинству взрослых следует стремиться спать от семи до девяти часов в сутки. Однако важно помнить, что это исследование показывает лишь корреляцию, а не причинно-следственную связь. Для более точных выводов необходимы дальнейшие исследования», — подчеркивают авторы.