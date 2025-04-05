"Межциемс пора переименовывать в Крысциемс": рижане столкнулись с нашествием грызунов... на кустах
Житель района Межциемс в Риге поделился тревожным видео в TikTok, на котором отчетливо видно, как группа крыс бродит по кустам возле жилого дома. Что они там забыли?
Грызуны облюбовали место, куда доброжелательные местные жители вывешивают корм для птиц. Однако вместо пернатых гостей на лакомство приходят совсем другие "гости" — крысы.
@tomacomplacent
продолжение истории подтянулись и дети крыски😜♬ Good Morning How Are You - Randolph Rose
Видео вызвало бурную реакцию пользователей: одни выражают обеспокоенность, другие — возмущение.
- "Какие у вас интересные птички".
- "Похоже, что Межциемс пора переименовывать в Крысциемс".
- "Около озера их была целая колония,сейчас они разбежались по всему району".
- "Весна. Картина «Крысы прилетели»".
- "Ничего себе доброе утро. В квартиру еще не наведываются? Я бы умерла со страху".
- "Как хорошо, что я на 7-м этаже живу".
- "Все "нормально", отсутствие кошек, замурованные подвалы, которые для крыс не препятствия, а кошкам не попасть, приводят к таким результатам".
Речь идет не просто об эстетической проблеме, а о потенциальной угрозе санитарному благополучию района. Крысы — не просто неприятные соседи. Эти грызуны могут переносить опасные заболевания, такие как лептоспироз, сальмонеллез и даже бешенство. Кроме того, они активно размножаются, а наличие легкодоступного источника пищи — как в данном случае — только ускоряет этот процесс.
Рига уже не первый год сталкивается с проблемой грызунов в городских районах. Особенно остро она проявляется в районах с густой растительностью, заброшенными постройками и плохим контролем санитарного состояния. Межциемс, с его близостью к природным зонам и плотной жилой застройкой, становится благоприятной средой для обитания крыс.
Многие жители, из лучших побуждений развешивающие кормушки, не подозревают, что таким образом могут привлекать не только птиц, но и вредителей. Отсутствие адекватной реакции со стороны муниципальных служб также усугубляет проблему.