"Межциемс пора переименовывать в Крысциемс": рижане столкнулись с нашествием грызунов... на кустах

Речь идет не просто об эстетической проблеме, а о потенциальной угрозе санитарному благополучию района. Крысы — не просто неприятные соседи. Эти грызуны могут переносить опасные заболевания, такие как лептоспироз, сальмонеллез и даже бешенство. Кроме того, они активно размножаются, а наличие легкодоступного источника пищи — как в данном случае — только ускоряет этот процесс.