"У россиян мы учиться не будем": готова ли Латвия воевать и атаковать с помощью беспилотников?
В передаче "Актуальное о военных действиях в Украине" на канале TV24 зритель задал волнующий вопрос: "Научились ли мы в Латвии бороться с дронами и использовать их для атаки?"
"Глядя на то, как дроны изменили ход войны в Украине, становится тревожно: неужели мы отстаем?" - спросил также зритель.
На этот вопрос ответил капитан Земессардзе Марис Бружа. По его словам, вооруженные силы Латвии уже располагают различными типами дронов — от микро до мини-класса. Сейчас активно ведется подготовка операторов и адаптация боевой тактики на основе опыта других стран. "Дроны у нас есть, мы учимся с ними работать. (…) Сейчас в мире есть только две страны, у которых действительно есть чему поучиться — это русские и украинцы. К русским мы ехать не будем, это ясно. Мы учимся у украинцев. Украинцы приезжают к нам, рассказывают, показывают, знакомят. Мы перенимаем как тактику, так и какие-то операционные вещи, меняем подходы к обучению. Так что у нас все развивается".
Он подчеркивает, что развитие идет полным ходом. Еще пару лет назад все было на начальном уровне, а сейчас действуют четкие планы и обучающие программы. Если в 2020 году на обучение приходили 12 операторов, то сегодня — уже от 60 до 90.
Особый интерес проявляют добровольцы Земессардзе. По словам капитана, рост интереса и вовлеченности говорит о том, что Латвия идет в верном направлении, пусть и не так быстро, как хотелось бы.