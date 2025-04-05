"У россиян мы учиться не будем": готова ли Латвия воевать и атаковать с помощью беспилотников?

На этот вопрос ответил капитан Земессардзе Марис Бружа. По его словам, вооруженные силы Латвии уже располагают различными типами дронов — от микро до мини-класса. Сейчас активно ведется подготовка операторов и адаптация боевой тактики на основе опыта других стран. "Дроны у нас есть, мы учимся с ними работать. (…) Сейчас в мире есть только две страны, у которых действительно есть чему поучиться — это русские и украинцы. К русским мы ехать не будем, это ясно. Мы учимся у украинцев. Украинцы приезжают к нам, рассказывают, показывают, знакомят. Мы перенимаем как тактику, так и какие-то операционные вещи, меняем подходы к обучению. Так что у нас все развивается".