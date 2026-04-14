Тысячи заявок ежемесячно: как рижане обращаются за помощью к полиции через мобильное приложение
Жители Риги очень активно пользуются мобильным приложением муниципальной полиции — каждый месяц через него отправляют тысячи сообщений. Чаще всего горожане жалуются на неправильно припаркованные автомобили, а также на неубранные территории.
Заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов объяснил, что в новой версии приложения пользователь может описать ситуацию и сразу прикрепить фото или видео, сделанные на месте, сообщает LSM.lv.
Обновленное приложение работает уже несколько месяцев. В полиции считают, что благодаря изменениям сообщения стали более надежными и содержательными.
Одно из главных нововведений — теперь отправить сообщение может только человек, который подтвердил свою личность с помощью цифровой идентификации. То есть анонимно пожаловаться через приложение уже нельзя.
Кроме того, система больше не позволяет загружать старые фотографии или видео из галереи. Все материалы нужно снимать непосредственно в момент фиксации нарушения. Это сделано для того, чтобы полиция получала свежую и максимально точную информацию.
В полиции также отмечают, что в ряде случаев отправить сообщение через приложение быстрее и удобнее, чем звонить по телефону.
После отправки сообщение автоматически регистрируется в электронной системе как вызов. Затем диспетчер оценивает ситуацию и решает, нужно ли направить патруль или передать информацию другой ответственной службе.
Чаще всего через приложение сообщают о нарушениях правил остановки и стоянки. Также рижане нередко жалуются на нескошенную траву, неухоженные участки и скользкие тротуары.
В месяц через приложение поступает примерно 4000-4500 сообщений. При этом отправлять их можно только с территории Риги — такое ограничение введено для того, чтобы полиция могла быстрее реагировать и эффективнее распределять ресурсы.