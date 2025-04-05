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Сколько будем отдыхать в апреле: пасхальные праздники, короткие рабочие дни и выходные
Апрель 2025 года порадует нас не только весенним солнцем, но и дополнительными выходными в честь Пасхи. В этом месяце будет 21 рабочий день, а два из них — сокращенные: накануне праздников рабочее время уменьшается до 7 часов.
Какие рабочие дни будут короче?
- 17 апреля (четверг) — предпраздничный день, рабочее время сокращено на час;
- 30 апреля (среда) — тоже предпраздничный день, день перед 1 мая.
Празднование Пасхи принесет сразу два официальных выходных:
- 18 апреля (пятница) — Страстная пятница, официальный выходной;
- 21 апреля (понедельник) — второй день Пасхи, тоже выходной.
Таким образом, с 18 по 21 апреля нас ждет четыре подряд выходных дня, включая субботу и воскресенье. Отличная возможность спланировать мини-отпуск, поездку или просто хорошенько отдохнуть.
Пасхальные дни:
- 19 апреля (суббота) — Великая суббота;
- 20 апреля (воскресенье) — Пасха, первый день праздника.