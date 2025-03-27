Дмитрий Милькевич избран президентом Латвийского легкоатлетического союза
фото: LETA
Дмитрий Милькевич.
В Латвии

Дмитрий Милькевич избран президентом Латвийского легкоатлетического союза

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Бывший генеральный секретарь Латвийского легкоатлетического союза (LVS) Дмитрий Милькевич в четверг избран президентом LVS.

На пост президента LVS претендовали два кандидата — Дмитрий Милькевич и Каспарс Бришка.

В четверг на конгрессе LVS в выборах президента союза участвовал 71 юридический член LVS, из которых Милькевич получил 60 голосов, а Бришка — шесть.

Членами правления были избраны Милькевич, Людмила Беликова, Иева Зунда, Юргис Грантс, Лаума Грива, Эмилс Якринс, Томс Комасс, Лайне Крейцере, Артурс Лаздекалнс, Марис Лигутс и Арнис Озолиньш.

На конгрессе LVS также была избрана Ревизионная комиссия, в которую на ближайшие четыре года вошли Лига Дзене (будет исполнять обязанности председателя), Анна Титова и Оскарс Гаркайс.

Предыдущий президент LVS Арнис Лагздиньш вернулся на пост руководителя организации в конце марта 2019 года и в 2021 году был переизбран на новый срок.

Лагздиньш уже возглавлял LVS с 1993 по 2001 год. После него обязанности президента исполнял Гиртс Валдис Кристовскис, с 2005 по 2017 год организацией руководил Гунтис Залитис, а затем эстафету приняла бывшая прыгунья в длину Инета Радевич.

В отчете за 2024 год Милькевич указал, что к концу года в LVS было зарегистрировано 11 809 спортсменов.

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