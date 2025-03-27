Дмитрий Милькевич избран президентом Латвийского легкоатлетического союза

Лагздиньш уже возглавлял LVS с 1993 по 2001 год. После него обязанности президента исполнял Гиртс Валдис Кристовскис, с 2005 по 2017 год организацией руководил Гунтис Залитис, а затем эстафету приняла бывшая прыгунья в длину Инета Радевич.