Дмитрий Милькевич избран президентом Латвийского легкоатлетического союза
Бывший генеральный секретарь Латвийского легкоатлетического союза (LVS) Дмитрий Милькевич в четверг избран президентом LVS.
На пост президента LVS претендовали два кандидата — Дмитрий Милькевич и Каспарс Бришка.
В четверг на конгрессе LVS в выборах президента союза участвовал 71 юридический член LVS, из которых Милькевич получил 60 голосов, а Бришка — шесть.
Членами правления были избраны Милькевич, Людмила Беликова, Иева Зунда, Юргис Грантс, Лаума Грива, Эмилс Якринс, Томс Комасс, Лайне Крейцере, Артурс Лаздекалнс, Марис Лигутс и Арнис Озолиньш.
На конгрессе LVS также была избрана Ревизионная комиссия, в которую на ближайшие четыре года вошли Лига Дзене (будет исполнять обязанности председателя), Анна Титова и Оскарс Гаркайс.
Предыдущий президент LVS Арнис Лагздиньш вернулся на пост руководителя организации в конце марта 2019 года и в 2021 году был переизбран на новый срок.
Лагздиньш уже возглавлял LVS с 1993 по 2001 год. После него обязанности президента исполнял Гиртс Валдис Кристовскис, с 2005 по 2017 год организацией руководил Гунтис Залитис, а затем эстафету приняла бывшая прыгунья в длину Инета Радевич.
В отчете за 2024 год Милькевич указал, что к концу года в LVS было зарегистрировано 11 809 спортсменов.