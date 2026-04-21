Не все родители об этом знают: в Латвии алименты от государства могут продолжать выплачиваться и после 18 лет
Многие уверены, что после 18-летия ребенка алименты автоматически прекращаются. Но это не всегда так: при определенных условиях выплаты могут продолжиться, хотя дальше все уже оформляется совсем по-другому.
После 18 лет тема алиментов для многих семей не исчезает автоматически. Если молодой человек продолжает учиться, государственная поддержка может сохраняться, но рассчитывать на нее по прежней схеме уже нельзя.
С наступлением совершеннолетия меняется сам порядок получения денег: дальше вопросом должен заниматься уже не родитель, а сам ребенок. Именно ему нужно обращаться в Фонд средств содержания с заявлением на дальнейшие выплаты.
Подать его можно через портал latvija.gov.lv. Такой порядок действует в случаях, когда молодой человек после школы или после достижения 18 лет продолжает учебу и по-прежнему не может обеспечивать себя самостоятельно.
В 2026 году размер такой выплаты составляет 180 евро в месяц. Эти деньги могут получать молодые люди до 21 года, если они продолжают осваивать основное, среднее, профессиональное или специальное образование. Еще одно обязательное условие — отсутствие собственного дохода на уровне минимальной зарплаты.
Таким образом, после совершеннолетия алименты от государства в Латвии сохраняются, но уже не для всех подряд. Фонд оценивает, соответствует ли получатель установленным критериям, и только после этого продолжает выплаты.
При этом возможна и другая ситуация. Если суд или нотариально оформленное соглашение предусматривают, что один из родителей обязан содержать ребенка дольше — до того момента, пока он не сможет обеспечивать себя сам, — деньги и после 18 лет могут перечисляться родителю. Однако даже в таком случае совершеннолетний молодой человек имеет право потребовать, чтобы средства переводились напрямую ему.