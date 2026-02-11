Жителям Латвии объяснили, в каких случаях нельзя звонить на экстренный номер 112
В среду, 11 февраля, в Латвии и по всей Европе отмечают день единого номера экстренной помощи 112. В этой связи служба напоминает, что по телефону 112 следует звонить в ситуациях, когда под угрозой находится жизнь или здоровье людей, окружающая среда либо имущество.
Значительная часть звонков по прежнему совершается в ситуациях, не считающихся чрезвычайными, тем самым затрудняя оказание помощи тем, кому она действительно необходима. За последние два года на номер 112 ежегодно поступало около 1,2 миллиона звонков. В 2024 году 27 процентов из них не были связаны с чрезвычайными ситуациями, а в 2025 году доля таких звонков увеличилась почти до половины, или до 43 процентов от общего числа принятых вызовов. Отмечая день номера 112, Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей укреплять знания о номере 112, его значении и ответственном использовании.
Когда не нужно звонить на номер 112
Государственная пожарно-спасательная служба обобщила наиболее частые неэкстренные случаи, когда жители звонят на 112, хотя в таких ситуациях следует использовать другие решения.
- Коммунальные проблемы — утечка воды в жилье, поврежденная труба, перебой в подаче электроэнергии или проблемы с электросчетчиком.
- Необходимость вызвать такси или отвезти человека домой.
- Случайное нажатие комбинации цифр 112 или кнопки «Экстренный вызов» во время игры — часто такие телефоны без SIM-карты дают маленьким детям для игр.
- Получение справочной информации — который час, какая дата, какие обязательные правила самоуправления действуют в конкретной ситуации, как заполнить согласованное извещение, какой телефонный номер у определенного учреждения, как подать заявление и тому подобное.
- Желание связаться с больницей или поликлиникой и узнать состояние здоровья пациента либо в какую больницу его доставили.
- Необходимость открыть дверь из-за утери ключей от жилья.
- Проблемы с мобильным телефоном — невозможность кому-либо дозвониться, незнание PIN или PUK-кода.
- Сообщения о животных, находящихся в непривычной для них среде, но чья жизнь не находится под угрозой — тюлени на пляже, длительно неподвижные птицы на льду, кот на дереве.
- Проверка работы системы eCall — нажатие кнопки экстренного вызова в автомобиле для проверки ее работоспособности.
- Желание пожаловаться, эмоционально разрядиться или уточнить статус своего обращения, в том числе вопросы о времени прибытия экипажа.
Такие неэкстренные звонки создают дополнительную нагрузку на диспетчеров 112, занимают линии связи и могут задержать оказание помощи в ситуациях, угрожающих жизни, где решающими являются даже секунды.