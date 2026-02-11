Жителям Латвии объяснили, в каких случаях нельзя звонить на экстренный номер 112

Значительная часть звонков по прежнему совершается в ситуациях, не считающихся чрезвычайными, тем самым затрудняя оказание помощи тем, кому она действительно необходима. За последние два года на номер 112 ежегодно поступало около 1,2 миллиона звонков. В 2024 году 27 процентов из них не были связаны с чрезвычайными ситуациями, а в 2025 году доля таких звонков увеличилась почти до половины, или до 43 процентов от общего числа принятых вызовов. Отмечая день номера 112, Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей укреплять знания о номере 112, его значении и ответственном использовании.